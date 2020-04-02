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В Донецкой области подтвердили восьмой случай COVID-19

02 апреля 2020, 22:23

В Донецкой области подтвердили восьмой случай COVID-19

В Донецкой области подтвердили восьмой случай COVID-19. Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«На этот раз – в Мариуполе (кстати, это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе). 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. Состояние больной близкое к удовлетворительному», - сообщил Кириленко.

По состоянию на утро 2 апреля в Краматорске обнаружили новое подозрение на коронавирус COVID-19.

В Украине по состоянию на 22 часа вечера 2 апреля было зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным министерства хдравоохранения, всего в Украине зафиксированы 22 смерти от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.

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