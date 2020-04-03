В Украине – 27 смертей от коронавируса. Число заболевших перевалило за тысячу

В Украине к 22 часам 3 апреля зафиксировано 1072 инфицированных коронавирусом COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 – умерли. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.



В информации отмечается, что исследования проводят вирусологический референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, а и контактные лица.



«С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию», – подчеркнули в ЦОЗ.