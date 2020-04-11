Зеленский посетит участок разведения на Донетчине

Президент Владимир Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Донецкую и Запорожскую области. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Зеленский ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств № 3 Богдановка-Петровское.



В Покровске Донецкой области Зеленский ознакомится с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.



Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где ознакомится с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы «Восток» Военно-морских сил Украины.