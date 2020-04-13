Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» задержала руководителей своего энергетического предприятия за мошенничество

13 апреля 2020, 15:59

«ДНР» задержала руководителей своего энергетического предприятия за мошенничество

«МВД» при группировке «ДНР» заявило о задержании руководителей предприятия «Энергия Донбасса» и Старобешевской тепловой электростанции по подозрению в мошенничестве.

Отмечается, что в апреле 2018 года «Энергия Донбасса» и «Производственная компания Трансмашсоюз» заключили договор. Так, «Трансмашсоюз» обязался выполнить капитальный ремонт тепловоза, принадлежащего «Энергии Донбасса». Изначально общая сумма договора составляла 9 миллионов рублей. Однако, в конце года было подписано дополнительное соглашение, и сумма увеличилась еще почти на миллион.

Как заявили в «МВД», в итоге директор «Трансмашсоюза» Александр Кумуржи и технический директор Сергей Афонин по предварительному сговору с техническим директором «Энергии Донбасса» Андреем Коржовым, директором Старобешевской ТЭС Марком Мягковым и заместителем начальника топливно-транспортного цеха Старобешевской ТЭС Леонидом Кораблевым не выполнили условия соглашения и завладели путем обмана крупной суммой денег «Энергии Донбасса».

Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия были установлены факты нарушения условий договора: наличие изношенных запчастей, замена запчастей на бывшие в употреблении, а не на новые, невыполнение ряда работ, предусмотренных договором, а также иные нарушения.

Стоимость капремонта тепловоза была завышена на сумму более 3 миллионов рублей. Установлено также, что стоимость большей части запчастей и комплектующих значительно превышает рыночную.

Также сообщается, что «Трансмашсоюз» обязался выполнить капитальный ремонт тепловоза, а фактически был выполнен текущий ремонт без учета требований, указанных в техническом задании. Также выяснилось, что компания не располагает необходимыми производственными мощностями и сотрудниками. Ремонт был проведен лицами, «квалификация которых не установлена».

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«Энергия Донбасса» — подконтрольная «ДНР» энергогенерирующая компания в ОРДО, управляющая деятельностью захваченных боевиками Старобешевской и Зуевской ТЭС.

Еще по теме

Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:59
«ДНР» задержала руководителей своего энергетического предприятия за мошенничество
15:38
«ЛНР»: Первый заболевший выписан с отрицательным тестом на коронавирус
13:11
«ЛНР»: В Вознесеновке в ДТП погибла несовершеннолетняя
11:31
«ДНР» не выявила новых заболевших COVID-19 за выходные
11:14
«ДНР»: Два человека погибли при пожаре на неработающей «копанке»
22:27
Подготовка к скорому обмену, Донбасс в условиях карантина и жертвы обстрелов. Главное за неделю
16:39
В Макеевке горел девятиэтажный дом
13:03
Боевики «ЛНР» не выпустили патруль ОБСЕ из ОРЛО «из-за карантина»
10:07
ОБСЕ зафиксировала сотни мин возле участка разведения в Петровском
21:30
Что «ДНР» не договаривает о коронавирусе ►
17:45
«ДНР» закрыла поселок, где расположена Старобешевская ТЭС, из-за угрозы COVID-19
17:19
Минобороны не знает, сколько жителей ОРДЛО болеют коронавирусом
12:38
«ДНР» подозревает коронавирус у 208 человек
12:22
В городах ОРЛО, где фиксируют коронавирус, появились «казачьи дружины»
11:35
Доверяют ли жители Донецка информации «ДНР» о коронавирусе? Опрос на улице ►
все новости
18:49
Боевики трижды стреляли с начала суток: без потерь
18:27
Новый случай коронавируса выявили на Донетчине: число заболевших достигло 12
17:21
В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус
16:52
Рада увеличила штрафы за поджог лесов в 18 раз
16:23
В Киево-Печерской Лавре — вторая смерть с начала пандемии
16:12
В Раде разблокировали подписание закона о рынке земли
15:59
«ДНР» задержала руководителей своего энергетического предприятия за мошенничество
15:38
«ЛНР»: Первый заболевший выписан с отрицательным тестом на коронавирус
14:57
Верховная Рада поддержала изменения в бюджет на 2020 год
14:52
Карантин не повлиял на посевную на Донетчине
14:46
Полиция отчиталась о задержании наркоторговцев в прифронтовом Курахово
13:35
«ЛНР» заявила о 14 заболевших коронавирусом
13:11
«ЛНР»: В Вознесеновке в ДТП погибла несовершеннолетняя
12:09
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин: там более 90 случаев COVID-19
11:50
Аваков: Троим священнослужителям выписали штрафы из-за скопления людей в церквях
все новости
ВИДЕО
Карантин и права человека. Законны ли штрафы? ►
13 апреля, 10:04
Что «ДНР» не договаривает о коронавирусе ►
11 апреля, 21:30
Доверяют ли жители Донецка информации «ДНР» о коронавирусе? Опрос на улице ►
11 апреля, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция