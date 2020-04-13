«ДНР» задержала руководителей своего энергетического предприятия за мошенничество

«МВД» при группировке «ДНР» заявило о задержании руководителей предприятия «Энергия Донбасса» и Старобешевской тепловой электростанции по подозрению в мошенничестве.



Отмечается, что в апреле 2018 года «Энергия Донбасса» и «Производственная компания Трансмашсоюз» заключили договор. Так, «Трансмашсоюз» обязался выполнить капитальный ремонт тепловоза, принадлежащего «Энергии Донбасса». Изначально общая сумма договора составляла 9 миллионов рублей. Однако, в конце года было подписано дополнительное соглашение, и сумма увеличилась еще почти на миллион.



Как заявили в «МВД», в итоге директор «Трансмашсоюза» Александр Кумуржи и технический директор Сергей Афонин по предварительному сговору с техническим директором «Энергии Донбасса» Андреем Коржовым, директором Старобешевской ТЭС Марком Мягковым и заместителем начальника топливно-транспортного цеха Старобешевской ТЭС Леонидом Кораблевым не выполнили условия соглашения и завладели путем обмана крупной суммой денег «Энергии Донбасса».



Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия были установлены факты нарушения условий договора: наличие изношенных запчастей, замена запчастей на бывшие в употреблении, а не на новые, невыполнение ряда работ, предусмотренных договором, а также иные нарушения.



Стоимость капремонта тепловоза была завышена на сумму более 3 миллионов рублей. Установлено также, что стоимость большей части запчастей и комплектующих значительно превышает рыночную.



Также сообщается, что «Трансмашсоюз» обязался выполнить капитальный ремонт тепловоза, а фактически был выполнен текущий ремонт без учета требований, указанных в техническом задании. Также выяснилось, что компания не располагает необходимыми производственными мощностями и сотрудниками. Ремонт был проведен лицами, «квалификация которых не установлена».



Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«Энергия Донбасса» — подконтрольная «ДНР» энергогенерирующая компания в ОРДО, управляющая деятельностью захваченных боевиками Старобешевской и Зуевской ТЭС.