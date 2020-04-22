В ОБСЕ призывали пропускать гражданских через КПВВ по гуманитарным нуждам

В ОБСЕ призывают обеспечить в условиях пандемии возможность пересечения линии разграничения на Донбассе гражданскими лицами в гуманитарных нуждах. Об этом говорится в заявлении спецпредставительницы председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.



«Я также призываю обеспечить возможность пересечения линии соприкосновения для гражданских лиц по гуманитарным соображениям», — говорится в ее комментарии.



Грау также призвала стороны приложить все усилия к тому, чтобы меры, принимаемые против вспышки коронавируса, не стали дополнительным препятствием для свободного и безопасного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.