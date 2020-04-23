В МВД назвали гостайной информацию о наградных пистолетах Авакова

Министерство внутренних дел продолжает скрывать фамилии получателей наградного оружия от главы ведомства Арсена Авакова, ссылаясь на «государственную тайну». Об этом сообщают «Українські Новини».



Журналисты просили предоставить статистику о количестве изданных министром приказов о вручении наград «Огнестрельное оружие» за текущий год, количестве выданных по этим приказам единиц огнестрельного оружия, а также предоставить копии приказов.



В министерстве впервые отказались предоставить даже статистические данные, указав, что «запрашиваемые сведения имеют признаки информации с ограниченным доступом».



Ранее МВД и сам министр Арсен Аваков называли хотя бы количество огнестрельного оружия, вручаемого «от министра». Так, в 2019 году наградное «Огнестрельное оружие» получили 438 человек, в 2018 году — 588.



По подсчетам журналистов, только за 2014-2016 годы министр Арсен Аваков в среднем, ежемесячно вручал 32 ведомственных знака отличия «Огнестрельное оружие». В этот перечень входили не только пистолеты: ПМ, Форт и Глок, но и штурмовые винтовки — «Форт 224», пистолеты-пулеметы MP5, Но настоящей «вишенкой на торте» в арсенале имени Авакова является подаренный своему шефу Арсению Яценюку легендарный 56-П-421, пулемет «Максим».



Всего же, только за три первых года пребывания в должности Аваков раздал 2200 наградных пистолетов. Хотя сам министр за тот же период называл цифру в 1322 «ствола».



«Українські Новини» еще в мае 2016 года отсудили у Авакова данные, кому он раздал наградное оружие. На протяжении 2016-2017 годов суды всех инстанций подтвердили, что МВД обязано раскрыть фамилии получателей огнестрельного оружия в качестве «наградного» в соответствии с приказами министра. Суд также обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство в отношении фактов выдачи Аваковым наградного оружия по заявлению издания.



Тем не менее, с тех пор решение судов остается невыполненным.