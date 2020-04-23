В ООС сообщили о третьем раненом военном на Донбассе

В результате боевых действий на Донбассе получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба обстрелы велись по позициям сил ООС вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Новомихайловки, Павлополя, Марьинки, Орехово и Новозвановки.



Отмечается, что на участках разведения режим «тишина» соблюдается.



Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



Ранее сообщалось о ранении двух военных Объединенных сил у Новомихайловки.