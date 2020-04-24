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Штаб сообщил о новых обстрелах на Донбассе со стороны боевиков

24 апреля 2020, 08:14

Штаб сообщил о новых обстрелах на Донбассе со стороны боевиков

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм, которые по Минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огонь велся по украинским позициям в районе Новомихайловки, Павлополя, Марьинки, Широкино, Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Орехово, Новозвановки.

Как сообщается, украинские военные открыли огонь в ответ из «штатаного вооружения».

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинских военных. По позициям в районе Орехово открывался огонь из минометов калибра 120-мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя — из минометов калибра 82-мм. В ответ украинские военные применяли «дежурные огневые средства».

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, подытожили в штабе.

Также там отчитались, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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