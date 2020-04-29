ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения в районе Петровского

Наблюдатели миссии ОБСЕ 20 и 21 апреля зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в отчете миссии.



«Камера СММ в н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 10 неопределенных боеприпасов, пролетевших ориентировочно в 500 м—2 км к западо-юго-западу. В ночь с 20 на 21 апреля камера СММ, установленная в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 8 неопределенных боеприпасов, пролетевших ориентировочно в 1–4 км к востоку юго-востоку», — говорится в отчете.



По оценке патруля ОБСЕ, все указанные выше нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе Петровского.