Штаб сообщил о 15 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Там напомнили, что в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.
Как сообщается, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Верхнеторецкое, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Новотошковское, Орехово, Новозвановка.
Отмечается, что украинская сторона открывала огонь в ответ.
С начала текущих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, подытожили в штабе ООС.