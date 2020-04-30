Штаб сообщил о 15 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.



Как сообщается, боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Верхнеторецкое, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Марьинка, Новотошковское, Орехово, Новозвановка.



Отмечается, что украинская сторона открывала огонь в ответ.



С начала текущих суток боевики активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, подытожили в штабе ООС.