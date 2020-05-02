ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.



«Директора департаментов по чрезвычайным ситуациям региональных бюро ВОЗ и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (WHE) сделали обзор ситуации в регионах и в мире, коротко представленный в приложении к этому документу. После окончания обсуждения члены комитета пришли к единодушному выводу о том, что данная вспышка продолжает оставаться чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение», — сказано в сообщении.



Комитет по чрезвычайной ситуации проведет следующее совещание через три месяца или раньше по усмотрению Генерального директора.



По состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 — летальные.