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У Зеленского исключили отмену безвиза из-за коронавируса

06 мая 2020, 09:59

У Зеленского исключили отмену безвиза из-за коронавируса

Отмены безвизового режима для Украины из-за пандемии коронавируса не произойдет. Об этом в интервью BitukMedia заявил заместителем главы Офиса Президента Украины по международным вопросам Игорь Жовква.

«Мы говорим с нашими партнерами, и никто не ставит вопрос об отмене безвизового режима. От ни одного нашего собеседника я не слышал, что пандемия станет основанием закрыть границы для украинцев или, тем более, отменить нам безвиз», — сказал он.

Сейчас решением Еврокомиссии внешние границы ЕС и Шенгенской зоны остаются закрытыми для подавляющего большинства путешествующих до 15 мая.

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