У Зеленского исключили отмену безвиза из-за коронавируса

Отмены безвизового режима для Украины из-за пандемии коронавируса не произойдет. Об этом в интервью BitukMedia заявил заместителем главы Офиса Президента Украины по международным вопросам Игорь Жовква.



«Мы говорим с нашими партнерами, и никто не ставит вопрос об отмене безвизового режима. От ни одного нашего собеседника я не слышал, что пандемия станет основанием закрыть границы для украинцев или, тем более, отменить нам безвиз», — сказал он.



Сейчас решением Еврокомиссии внешние границы ЕС и Шенгенской зоны остаются закрытыми для подавляющего большинства путешествующих до 15 мая.