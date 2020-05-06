Жителя Луганщины задержали по подозрению в госизмене

Житель Северодонецка задержан по подозрению в сборе и передаче сведений, которые являются гостайной, группировке «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, сотрудничать с «МГБ ЛНР» обвиняемый начал в 2018 году.



«Он наладил контакты с военнослужащими ВСУ, которые имеют доступ к информации с грифом секретности "секретно", и за денежное вознаграждение в 400 долларов США предложил им предоставить документацию, касающуюся разработки военного вооружения.



За выполнение шпионских действий задержанный получить денежные средства на общую сумму в 10 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.



6 мая 2020 он был задержан по подозрению в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) во время фотографирования документации (имитационного средства) и ее пересылки.



Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.