Денисова: У одного из украинских политзаключенных подозрение на коронавирус

Украинский политзаключенный Сергей Бугайчук, которого незаконно удерживают в СИЗО Москвы, вероятно, заразился коронавирусом. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По ее словам, после этапирования из Брянского СИЗО в СИЗО № 7 в Москве у Бугайчука появились симптомы COVID-19: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах.



«По прибытии в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19», — сообщила Денисова.



Украинская омбудсвумен подчеркнула, что в СИЗО украинского политзаключенного ни разу не проверяли на коронавирус и не обеспечили его масками и дезинфектором.



Поэтому Денисова призвала уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову немедленно оказать медицинскую помощь политзаключенному.