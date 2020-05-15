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Прокуратура: Под Мариуполем незаконно застроили часть заповедника

15 мая 2020, 17:04

Прокуратура: Под Мариуполем незаконно застроили часть заповедника

Прокуратура Донецкой области направила в суд четыре иска об отмене решений Мелекинского сельсовета на право собственности земельными участками общей стоимостью 1,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мелекинским сельским советом, в нарушение Земельного кодекса Украины, предоставлено в частную собственность местным жителям для строительства жилых зданий 4 земельных участка общей площадью 0,4 га, расположенные на побережье Азовского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти земельные участки находятся в прибрежной защитной полосе водоохранной зоны Азовского моря и входят в состав Национального природного парка «Меотида».

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