Прокуратура: Под Мариуполем незаконно застроили часть заповедника

Прокуратура Донецкой области направила в суд четыре иска об отмене решений Мелекинского сельсовета на право собственности земельными участками общей стоимостью 1,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Мелекинским сельским советом, в нарушение Земельного кодекса Украины, предоставлено в частную собственность местным жителям для строительства жилых зданий 4 земельных участка общей площадью 0,4 га, расположенные на побережье Азовского моря», — говорится в сообщении.



Отмечается, что эти земельные участки находятся в прибрежной защитной полосе водоохранной зоны Азовского моря и входят в состав Национального природного парка «Меотида».