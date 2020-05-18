Мощности двух лабораторий, которые есть в Донецкой области, не позволяют делать больше ПЦР-тестирований на коронавирус. Об этом в ходе брифинга заявил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



Он напомнил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области сейчас функционирует две лаборатории — в Славянске и Мариуполе. «Одна мощностью более 130-140 исследований за сутки, вторая — максимально 13 исследований за стуки», — рассказал Педенко.



Также в скором времени ожидается открытие второй лаборатории в Мариуполе.



Сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга отметил, что в Донецкой области — один из самых низких показателей количества проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за последние 7 дней.

В Донецкой области всего был подтвержден 131 случай заболевания коронавирусом. Из них 47 человек выздоровели, четверо умерли.