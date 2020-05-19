В Красногоровке в результате обстрела повреждены три дома

Фото: Facebook / Евгений Каплин

В ночь на 19 мая в Красногоровке из-за обстрела были повреждены три жилых дома по улице Яблоневая (ранее — Октябрьская). Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



По его данным, обстрел произошел в промежутке с 23:00 до 01:00.



Отмечается, что в одном из домовладений в результате прямого попадания снаряда поврежден фасад дома, осыпалась черепичная кровля, повреждена оконная рама и остекление в окнах. Также пострадали хозяйственные постройки.



Во втором дворе осколочные повреждения получило остекление и кровля. В третьем дворе были повреждены пять окон, кровля и хозпостройки.



Фото: Facebook / Евгений Каплин