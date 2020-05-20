«ДНР»: За сутки в ОРДО 2 человека умерли и у 14-ти подтвердили COVID-19

Двое человек умерли за минувшие сутки в неподконтрольных властям районах Донецкой области вследствие коронавирусной болезни. Об этом заявляют в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет.



За сутки в группировке зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19. Все положительные результаты выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 3 медицинских работника.



По состоянию на 20 мая в группировке признают 270 случаев коронавируса: 52 человека выписаны, 9 скончались.

По состоянию на утро 20 мая в Украине выявлено 19 230 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 955 пациентов выздоровели, а 564 — умерли.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.