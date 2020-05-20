YouTube заблокировал три пропагандистских российских канала

С видеохостинга YouTube удалены российские каналы News-Front, Anna News и Крым24. На страницах аккаунтов этих медиа указано, что они заблокированы за нарушение условий использования.



На сайте News-Front сообщается, что YouTube удалил каналы как для русскоязычной, так и иностранной аудитории. У русскоязычного канала News-Front было почти полмиллиона подписчиков.



В News-Front считают, что таким образом крупнейший видеохостинг ведет борьбу с «неугодными СМИ».



При освещении ситуации в Украине News-Front, Anna News и Крым24 используют пророссийскую риторику и «язык вражды», в частности, обвиняя украинскую власть в «кровавом терроре» на Донбассе.