«ДНР» сообщила о 35 новых случаях коронавируса в ОРДО

В группировке «ДНР» заявили, что по состоянию на утро 21 мая на подконтрольной ей территории зафиксировано 305 случаев заболевания коронавирусом.



Как сообщает «Минздрав» формирования, за последние сутки зарегистрировали 35 человек с COVID-19. Все инфицированные контактировали с заболевшими ранее. По заявлениям «минздрава ДНР», состояние пациентов удовлетворительное и им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



В то же время сообщается о 21 выздоровевшем пациенте. Таким образом, в ОРДО на лечении находятся 223 человека, выписаны — 73, летальных случаев — 9.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.