В «ДНР» рассказали, сколько аварий на шахтах произошло с 2014 года

С ноября 2014 года на шахтах, которые находятся на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошла 61 авария и 215 аварийных ситуаций. Об этом рассказал глава так называемого «департамента горноспасательной службы МЧС» Сергей Коробкин.



По его словам, среди чрезвычайных ситуаций на шахтах было семь взрывов метано-воздушной смеси, 12 подземных экзогенных пожаров, четыре внезапных выбросов угля и газа, 10 обрушений горных пород, три затопления и 25 пожаров на поверхности.



Утверждается, что за этот период работниками «МЧС ДНР» выведены из зоны поражения 14868 шахтеров.