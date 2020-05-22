В России рекордное число смертей от коронавируса за сутки — 150

В России за сутки от коронавируса умерли 150 человек, это рекордное для этой страны число с момента начала эпидемии. Всего в России из-за COVID-19 умерли 3249 человек.

За минувшие сутки в России зафиксировано 8894 новых случаев COVID-19. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 заболели 326 448 человек, сообщает правительственный оперативный штаб.

С момента начала распространения вируса в России выздоровели 99 825 людей, болевших коронавирусной инфекцией.



Россия по числу инфицированных за все время эпидемии находится на втором месте в мире — следом за США, где заболели более полутора миллиона человек. К показателям России стремительно приближается Бразилия, где заразилось более 310 тысяч человек.

По сравнению с другими странами с похожим протеканием пандемии в России число умерших гораздо меньше. К примеру, в Бразилии уже умерли более 20 тысяч человек.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число людей, инфицированных коронавирусом в мире, превышает 5,1 миллиона. За время пандемии скончались более 333 тысяч человек, выздоровели — более 1 миллиона 950 тысяч.