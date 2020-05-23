В ВСУ подтверждено 6 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Диагнозы подтверждены у трех военнослужащих в Ровенской области и по одному — в Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», — указывается в сообщении.



Всего по состоянию на 23 мая в ВСУ продолжают лечение от коронавируса 50 человек. Еще 89 человек выздоровели, двое скончались.



На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 255 человек.