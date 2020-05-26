Дело Шеремета: Дугарь отпустили под залог, Антоненко и Кузьменко продлили арест

Печерский райсуд отпустил под залог Яну Дугарь, подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает проект «Ґрати».



Отмечается, что суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в 168 160 гривен и личных обязательств — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.



Музыканта-спецназовца Андрея Антоненко суд оставил под стражей до 23 июля.



Еще одной подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней — до 24 июля, передает «Укринформ».

На прошлой неделе полиция сообщила о завершении расследования в отношении Дугарь и еще двоих подозреваемых — детского хирурга Юлии Кузьменко и музыканта-спецназовца Андрея Антоненко. Помимо группового предумышленного убийства совершенного опасным для жизни многих лиц способом (часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса), всем троим объявили о подозрении еще и в незаконном групповом хранении взрывчатки (часть 1 статьи 263 УК), а также в умышленном групповом уничтожении имущества путем взрыва (часть 2 статьи 194 УК).

Полиция считает, что Яна Дугарь проводила разведку накануне преступления, а Антоненко вместе с Кузьменко в ночь на 20 июля 2016 года установили взрывчатку на автомобиль журналиста. Все подозреваемые отрицают вину.