В Украине выявили 321 случай коронавируса за сутки. Выздоровели 420 человек

По состоянию на утро 27 мая в Украине выявлено 21 905 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 995 пациентов выздоровели, а 658 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Минздрав.



За сутки зафиксирован 321 случай болезни, 14 человек скончались. При этом 420 пациентов выздоровел.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» сообщила о 409 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 103 человека уже выписаны, а 13 умерли.



Группировка «ЛНР» подтвердила 384 случая заражения коронавирусом. Из них 184 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.