В Украине выявили 321 случай коронавируса за сутки. Выздоровели 420 человек

По состоянию на утро 27 мая в Украине выявлено 21 905 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 995 пациентов выздоровели, а 658 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Минздрав.
За сутки зафиксирован 321 случай болезни, 14 человек скончались. При этом 420 пациентов выздоровел.
Ситуация в регионах:
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» сообщила о 409 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 103 человека уже выписаны, а 13 умерли.
Группировка «ЛНР» подтвердила 384 случая заражения коронавирусом. Из них 184 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.