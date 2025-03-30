РФ ударила дронами по Харькову: есть жертвы, много пострадавших, среди них — дети

Россияне атаковали Харьков. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 29 марта, выпустили семь дронов по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре Харькова. В результате ударов двое людей погибли, кроме того, 35 человек — ранены. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.



«Погибли двое мирных людей — мужчина и женщина. 35 раненых, среди них пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток — в тяжелом состоянии», — отметил он.





По словам Терехова, под удар попал военный госпиталь.



Как отмечается, в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов, почти тысяча выбитых окон. Разрушены рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие, где живут ВПЛ. Сгорели более десяти гражданских авто, гаражи.



Холодногорский район также пострадал. Разрушены 32 частных дома, выбито более 120 окон.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 29 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Повреждены жилые дома, линии электропередач и авто.