«ЛНР» заявила о шестой смерти от коронавируса

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ЛНР» территории была выявлена одна новая смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Также там добавили, что за сутки выписано пять выздоровевших пациентов. При этом «ЛНР» заявила, что новых случаев заболевания выявлено не было.



Таким образом, группировка подтвердила в общей сложности 384 случая заболевания коронавирусом. Из них выписаны — 184 человека, летальных случаев — шесть.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.