Группировка «ДНР» подтвердила за минувшие сутки две новые смерти из-за коронавируса COVID-19 и 24 случая заболевания. Об этом сообщает «министерства здравоохранения» формирования.



Уточняется, что скончались 72-летний мужчина и 71-летняя женщина.



Все новые случаи заболевания коронавирусом выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 10 медицинских работников.



Всего «ДНР» подтверждает 409 случаев COVID-19. Из них продолжают лечение 293 пациента, выписаны — 103 человека, летальных случаев — 13.



Ранее в «ДНР» признали нехватку средств защиты для медиков.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.