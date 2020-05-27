Кулеба: В США обсуждают назначение нового представителя в переговорах по Донбассу

Американско-российский трек по урегулированию ситуации на Донбассе не остановлен, в Вашингтоне идут дискуссии относительно назначения нового своего представителя в переговорах этого формата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Фактам».



«Я недавно общался с госсекретарем США Майком Помпео. Спросил его: "Будете ли вы восстанавливать эту должность и назначать нового человека?" Он ответил: "Решение еще не принято, но мы эти вопросы обсуждаем"», — сказал он.



По мнению Кулебы, «было бы большой ошибкой выстраивать отношения таким образом, чтобы они зависели от одного человека или от одной должности».

В течение 2017 — 2019 годов параллельно работе Трехсторонней контактной группы и «нормандского формата» урегулирование конфликта на Донбассе обсуждалось в формате США-РФ в лице бывшего спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.