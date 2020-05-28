На Луганщине организатор «референдума» получила условный срок

Жительницу Станично-Луганского района, причастную к организации и проведению «референдума», освободили от отбывания наказания в виде пяти лет лишения свободы, заменив на испытательный срок. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



По данным следствия, обвиняемая в качестве члена «избирательной комиссии» вела учет людей, выдавала «бюллетени», а также следила за процессом.



26 мая суд признал ее виновной в совершении уголовного преступления по статье 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».



«Учитывая чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком», — говорится в сообщении.