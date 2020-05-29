Зампред Украины в ТКГ видит возможность для выхода из Минских соглашений

Народный депутат от фракции «Слуга народа», заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Александр Мережко считает, что в случае провала переговоров у Украины есть шанс покинуть Минский процесс с сохранением санкций против России.



«В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право — и я здесь провожу аналогию с международным договором — из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса», — сказал он в интервью LB.ua.



По словам Мережко, это будет больше не юридическое, а политическое право. При этом он подчеркивает, что санкции против России при этом все равно будут действовать. «Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей», — добавил он.



Зампред Украины в ТКГ напомнил, что формально Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года, так как такой срок был указан в Комплексе мер по их выполнени.



«То, что у нас сейчас есть, — это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется», — подчеркнул Мережко.



При этом он отметил, что плана по созданию «Минска-3» пока нет. «Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем», — добавил он.



Также Мережко заявил, что на сегодняшний день не знает, в чем заключается план «Б» по решению конфликта на Донбассе. «Вообще мне кажется, что надо вначале выполнить план "А". Хотя я и согласен с тем, что необходимо иметь всегда запасной вариант», — резюмировал он.