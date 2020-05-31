Боевики дважды стреляли с начала суток

В воскресенье боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



При обстрелах боевики применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новотроицкого и Орехово.



«Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия», — говорится в сводке штаба.



На участках разведения режим «тишины» соблюдался.