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Боевики дважды стреляли с начала суток

31 мая 2020, 18:00

Боевики дважды стреляли с начала суток

В воскресенье боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

При обстрелах боевики применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Под огнем оказались позиции ООС вблизи Новотроицкого и Орехово.

«Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия», — говорится в сводке штаба.

На участках разведения режим «тишины» соблюдался.

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