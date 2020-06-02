Сутки на Донбассе: Три обстрела и один раненый украинский военный

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что состояние здоровья военного удовлетворительное.



В штабе рассказали, что боевики дважды обстреляли позиции ООС неподалеку Гнутово. Сначала были применены гранатометы различных систем, позже был использован беспилотник для сброса выстрела ВОГ-17.

Кроме того, на подступах к Попасной был зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов.



При этом военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, за минувшие сутки были ранены двое боевиков.



По данным штаба, с начала текущих суток российские боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Майорска. Потерь в украинских вооруженных силах нет.