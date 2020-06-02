Резников предложил использовать Будапештский меморандум для новой площадки в поддержку Украины

Вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников считает, что Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях Украине за отказ от ядерного оружия можно использовать как основания для начала консультаций со странами-подписантами и создания новой площадки для поддержки Украины и восстановления ее территориальной целостности.



«Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров, что давайте-ка пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза, и будем думать, что будем делать дальше», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Вместе с тем Резников указал, что не рассматривает Будапештский меморандум как площадку, которая точно сработает. Он видит его как основание для начала консультаций со странами-подписантами этого документа, за исключением России, которая нарушила свои обязательства по меморандуму, став агрессором в отношении Украины.



«А в случае, если мы придем к согласию, что действительно имеем право требовать помощь, военно-техническую или какую-то другую, то тогда да — это создание новой площадки. Так же, как в Минских соглашениях не фигурируют Германия и Франция, но они являются нашими странами-партнерами в Нормандском формате, который, по сути, породил Минские соглашения. Поэтому это абсолютно не мешает, в случае наличия политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании, той же Франции и Германии, и других стран, которые захотят присоединиться к этому, создать новую площадку. Конечно, сохраняя наш основной евроатлантический курс, как предусмотрено в Конституции и других наших соглашениях, и в соглашении об ассоциации с ЕС», — пояснил он.



Накануне в своей колонке для Atlantic Council Резников высказал мнение, что необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму.



По словам вице-премьера, Украина видит, по крайней мере, два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках «Будапешта»: «Включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности».