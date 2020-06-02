Ермак: Украина стремится выполнить условия для следующей встречи «нормандской четверки»

Украина настаивает на реализации договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже для скорейшего проведения следующего раунда переговоров. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер.



Ермак отметил, что апрельский обмен удерживаемыми лицами с боевиками — положительный пример реализации договоренностей, а для разблокировки дальнейших обменов представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к незаконно удерживаемым в ОРДЛО, а также в Крыму и РФ.



Еще одним условием продвижения мирного процесса должно стать прекращение огня, добавил он.



Как передает пресс-служба ОП, собеседники обсудили также сотрудничество Украины с ЕС.



Во встрече также участвовали заместитель Ермака Игорь Жовква, советник президента Руслан Демченко, вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников, глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.