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Ермак: Украина стремится выполнить условия для следующей встречи «нормандской четверки»

02 июня 2020, 20:05

Ермак: Украина стремится выполнить условия для следующей встречи «нормандской четверки»

Украина настаивает на реализации договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже для скорейшего проведения следующего раунда переговоров. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер.

Ермак отметил, что апрельский обмен удерживаемыми лицами с боевиками — положительный пример реализации договоренностей, а для разблокировки дальнейших обменов представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к незаконно удерживаемым в ОРДЛО, а также в Крыму и РФ.

Еще одним условием продвижения мирного процесса должно стать прекращение огня, добавил он.

Как передает пресс-служба ОП, собеседники обсудили также сотрудничество Украины с ЕС.

Во встрече также участвовали заместитель Ермака Игорь Жовква, советник президента Руслан Демченко, вице-премьер-министр, глава МинВОТ Алексей Резников, глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

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