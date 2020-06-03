Чиновника Минобразования задержали при получении взятки в 300 тысяч гривен

Прокуроры совместно с Нацполицией и СБУ в Киеве задержали Генерального директора одного из Директоратов Министерства образования и науки во время получения 300 тысяч гривен взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.







По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.



В ОГПУ сообщили, что в помещении Директората Министерства образования и науки проведены неотложные следственные действия и задержанному готовится подозрение. Досудебное расследование продолжается.



Чиновнику грозит обвинение по ч.3 ст. 368 (неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды — ред.) и наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.











