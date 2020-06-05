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В результате обстрелов на Донбассе ранен военнослужащий

05 июня 2020, 18:18

В результате обстрелов на Донбассе ранен военнослужащий

С начала текущих суток, 5 июня, зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

По данным штаба под обстрелом оказались украинские позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Опытное, Широкино, Старогнатовка, Новоалександровка.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открывали ответный прицельный огонь по опорным пунктам противника.

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