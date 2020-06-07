Зеленский поздравил православных украинцев с Троицей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил православных украинцев с праздником Троицей, призвав не ссориться и не держать зла.



«Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем ​​Святой Троицы. И что бы кто не делал в этот светлый день, верю — все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не будем ссориться, держать зла и завидовать», — говорится в обращении президента.



Зеленский подчеркнул, что «только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше».