Над Донетчиной глушили беспилотники ОБСЕ, один потерпел крушение

Беспилотники миссии ОБСЕ 8 и 10 июня подвергались глушению во время полетов около сел Новолуганское, Водяное и неподконтрольного села Кременец Донецкой области. Один из аппаратов потерпел крушение при приземлении. Об этом сообщается в отчете миссии.



«10 июня в двух случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, возможно в результате глушения) при выполнении полета над районами вблизи Кременца», — говорится в отчете.



Во время второго полета мини-БПЛА потерпел крушение при приземлении в результате глушения.



В миссии отметили, что помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от месторасположения беспилотника.