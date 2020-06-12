Экс-милиционер из Дебальцево задержан по подозрению в шпионаже на российские спецслужбы

В Светлодарске Луганской области задержан экс-сотрудник милиции из Дебальцево по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным украинской спецслужбы, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки «народной милиции ЛНР», подконтрольной спецслужбам РФ.



«По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки», — говорится в сообщении.



Подозреваемый находится под стражей. Продолжается следствие.