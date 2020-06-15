«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк

На подконтрольной группировке «ДНР» территории остается актуальной проблема жилья, которое не успели достроить до начала вооруженного конфликта в 2014 году. Об этом заявил «министр строительства ДНР» Сергей Наумец в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».



Он отметил, что были попытки связаться с застройщиками и пригласить их достроить дома. «К сожалению, таких смельчаков отказалось довольно-таки мало», — подчеркнул Наумец.



По его словам, сейчас достраивается только один такой объект — 25-этажный дом возле гостиницы «Атлас» (Ramada) на бульваре Шевченко. Это жилой комплекс «Бульвар Сити», строительство которого было начато в 2012 году, застройщиком указан «Доневрострой».



«В следующем году застройщик планирует его сдать, квартиры на рынке свободно реализуются», — рассказал Наумец.



Он напомнил, что в конце 2019 года глава «ДНР» Денис Пушилин поручил разработать «законодательный механизм», чтобы решить проблему недостроев. По словам Наумца главная проблема заключается в том, что проблема заключается в том, что в основном это частные застройки с долевым участием жителей Донецкой области. «Никто забирать эту собственность не намерен», — пообещал «министр».



По данным Наумца, сейчас в ОРДО насчитывается более 200 недостроенных объектов с довоенного времени, из них 163 — многоквартирные жилые дома.



Также он заявил, что «ДНР» планирует достроить дома, которые находятся в «государственной и муниципальной собственности».