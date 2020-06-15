Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк

15 июня 2020, 11:04

«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк

На подконтрольной группировке «ДНР» территории остается актуальной проблема жилья, которое не успели достроить до начала вооруженного конфликта в 2014 году. Об этом заявил «министр строительства ДНР» Сергей Наумец в эфире сепаратистского телеканала «Оплот».

Он отметил, что были попытки связаться с застройщиками и пригласить их достроить дома. «К сожалению, таких смельчаков отказалось довольно-таки мало», — подчеркнул Наумец.

По его словам, сейчас достраивается только один такой объект — 25-этажный дом возле гостиницы «Атлас» (Ramada) на бульваре Шевченко. Это жилой комплекс «Бульвар Сити», строительство которого было начато в 2012 году, застройщиком указан «Доневрострой».

«В следующем году застройщик планирует его сдать, квартиры на рынке свободно реализуются», — рассказал Наумец.

Он напомнил, что в конце 2019 года глава «ДНР» Денис Пушилин поручил разработать «законодательный механизм», чтобы решить проблему недостроев. По словам Наумца главная проблема заключается в том, что проблема заключается в том, что в основном это частные застройки с долевым участием жителей Донецкой области. «Никто забирать эту собственность не намерен», — пообещал «министр».

По данным Наумца, сейчас в ОРДО насчитывается более 200 недостроенных объектов с довоенного времени, из них 163 — многоквартирные жилые дома.

Также он заявил, что «ДНР» планирует достроить дома, которые находятся в «государственной и муниципальной собственности».

Читайте также:

Продать жилье в Донецке и Луганске по правилам «Л-ДНР». Кто и как рискует во время сделки?

ТЕГИ

Организации
ДНР
Места
Донецк
Прочее
Недвижимость

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:54
«ДНР» репетирует военный парад в условиях COVID-19
11:49
Лазебная: У Киева нет данных о 150 тысячах пенсионеров в ОРДЛО
11:04
«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк
10:14
В ОРДО не проводили исследования на COVID-19 за минувшие сутки
09:08
За сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса
22:06
Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю
18:57
«ДНР» снижает уровень боевой готовности
10:28
«ДНР» подтвердила 6 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 833
21:50
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
17:38
«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров
17:17
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
15:49
Забастовка на шахте «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность
12:08
В «ДНР» сообщили о 30 новых случаях коронавируса и трех смертях
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:53
В Антраците вышли на пикет и требуют от «ЛНР» отпустить задержанных шахтеров
все новости
15:24
В Донецкой области умер седьмой пациент с коронавирусом
14:20
Кабмин определит, как регионы смогут ужесточать карантин
13:42
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка»
12:54
«ДНР» репетирует военный парад в условиях COVID-19
12:37
Рада в четверг рассмотрит законопроект Зеленского о референдуме
11:49
Лазебная: У Киева нет данных о 150 тысячах пенсионеров в ОРДЛО
11:46
В Луганской области выявили 57-й случай коронавируса
11:07
В ВСУ за сутки выявили один случай заболевания COVID-19
11:04
«ДНР»: Только один застройщик согласился вернуться в Донецк
10:14
В ОРДО не проводили исследования на COVID-19 за минувшие сутки
09:08
За сутки в Украине выявили 656 случаев коронавируса
08:55
Месть за Ил-76: украинская власть взяла ответственность за гибель командира боевиков «ЛНР»
08:22
На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрела
07:55
Антирекорд на Донетчине: 42 человека заразились коронавирусом за сутки
22:06
Новые переговорщики от ОРДЛО в «Минске» и итоги забастовки на шахте «ЛНР». Главное за неделю
все новости
ВИДЕО
Что с КПВВ и мирными переговорами? Новые детали ►
13 июня, 21:50
По Макеевке пронесся смерч, а в Донецке — гроза с градом
13 июня, 17:17
Диалог на Донбассе: как решать конфликты ►
12 июня, 17:04

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция