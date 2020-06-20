С начала суток боевики 16 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен военный

С начала суток 20 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в том числе с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает Министерство обороны Уркаины.



В сообщении говорится, что на донецком направлении в районе Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из аналогичного вооружения обстреляли военных вблизи Павлополя.

«На луганском направлении боевики в период с 05:00 до 06:30 провели 13 обстрелов. Из тяжелого вооружения, в том числе артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм велся огонь в районе населенных пунктов Ореховое, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасна», — пишет пресс-служба ведомства.

Под Троицким, Хутором Вольный и Попасной также велся огонь из гранатометов различных систем.

В результате артиллерийского и минометного обстрела в районе Орехового один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Он получил первую медицинскую помощь и доставлен в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки, 19 июня, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины.