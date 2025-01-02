В Донецкой области частично восстановили работу госреестров после российской кибератаки

В Донецкой области возобновили работу трех государственных реестров после российской кибератаки 19 декабря. Нотариусам снова доступны функции регистрации доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также они могут проводить проверку специальных бланков в четырех громадах: Краматорской, Славянской, Добропольской и Александровской в Донецкой области.



Об этом сообщила заместительница начальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Ирина Данильченко, передает «Суспільне Донбас».



«Восстановлен доступ к первым реестрам. Речь о Едином реестре доверенностей, Едином реестре специальных бланков нотариальных документов и Наследственном реестре. Вместе с тем, все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней», — отметила Данильченко.



Сейчас специалисты продолжают работать над восстановлением всех реестров.



Получить услугу государственного нотариуса можно в четырех громадах Донецкой области.



Ранее из-за кибератаки пришлось приостановить все реестры Минюста.



Эта хакерская атака россиян стала самой масштабной за последнее время внешней кибератакой на государственные реестры, которые находятся в ведомстве министерства юстиции Украины.

Как сообщалось, 19 декабря министерство юстиции Украины зафиксировало масштабный сбой в сетевой инфраструктуре, обслуживающей госреестры. Впоследствии вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила, что причиной стала российская кибератака, направленная на нарушение работы критической инфраструктуры.

Работа реестров временно остановлена. Восстановление первоочередных систем, таких как Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей и реестр прав на недвижимое имущество планируется в течение двух недель.

Из-за технического сбоя в работе государственных реестров сервисные центры МВД приостановили предоставление некоторых услуг, связанных с изменением владельца транспортных средств.