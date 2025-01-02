Обстрел Курской области: удар пришелся на здание с российскими военными

В поселке Ивановское Рыльского района Курской области ракетным ударом поражено расположение военных 810-й бригады морской пехоты РФ.



О том, что поражена именно база российских военных, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко. Военные находились на территории дома культуры в момент удара.



В социальных сетях появились кадры с места событий, на которых видны разрушения этого задания.



Информации о погибших или пострадавших пока нет. Местные власти также пока неохотно комментируют произошедшее.



«Слава богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й бригады морской пехоты, которая располагалась в городе Льгов Курской области. Ранее сообщалось, что российский город Льгов Курской области попал под обстрел. Телеграм-канал Mash предварительно озвучил версию об атаке американской РСЗО HIMARS.