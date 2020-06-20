Сутки на Донбассе: боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военных подорвались на мине

За прошедшие сутки, 19 июня, в зоне боевых действий на Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Обстрелы происходили из запрещенного Минскими договоренностями вооружения: минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Боевики открывал огонь в районе Крымского, Орехово, Хутора Вольный, Авдеевки и Славного.



Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское двое украинских военных подорвались на мине. В результате подрыва они получили ранения. Военным оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, в результате обстрелов на Донбассе 18 июня один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил ранение.