В Донецкой области выявили еще 6 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Два новых случая заражения были выявлен в Бахмуте, по одному — в Мариуполе, Угледаре, Славянске и Славянском районе.



Из них трое инфицированных (10-летний мальчик из Бахмута и две медработницы — 62-летняя из Славянска и 34-летняя — из Славянского района) — контактировали с людьми, у которых наличие вируса была подтверждено ранее. 58-летняя жительница Бахмута вернулась из Италии.



43-летнему мариупольцу и 49-летней женщине, которая приехала к родственникам в Угледар, предварительно была диагностирована пневмония.



Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 368 случаев COVID-19. Из них 172 человека выздоровели, а 6 — умерли. На лечении остается 188 человек.