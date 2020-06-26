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В Киеве могут опять ограничить работу транспорта

26 июня 2020, 15:08

В Киеве могут опять ограничить работу транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о высокой вероятности введения повторных ограничений на работу общественного транспорта. Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

«Многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и публичных местах, а там самый высокий риск заразиться, не соблюдают дистанции, собираются большими компаниями... Но вирус не отступил, и если количество больных будет расти, а количество свободных мест в опорных больницах в ближайшие дни существенно снизится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе в работе общественного транспорта», — сказал он.

Кличко подчеркнул, что Киев «все ближе к такому решению».

За минувшие сутки в Украине подтверждено 1 109 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в стране составляет 41 117. Из них 18 299 человек выздоровели, 1086 скончались. Продолжают болеть 21 732 пациента. Киев занимает второе место по количеству случаев COVID-19 в Украине. С начала эпидемии в столице выявили 4726 заболевших

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