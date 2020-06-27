«ДНР» заявила о 23 новых случаях коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в так называемом «минздраве ДНР».



Отмечается, что среди заразившихся — пять медработников. Все заболевшие контактировали с лицами у которых ранее был обнаружен коронавирус.



Утверждается, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.



По состоянию на 27 июня, в группировке признают 1117 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 717 пациентов, выписаны — 330 человек, летальных случаев — 70.