ОБСЕ: Под Донецком из-за обстрела погиб мужчина

В подконтрольном группировке «ДНР» поселке Александровке Донецкой области 22 июня мужчина умер от осколочных ранений, которые получил в ходе обстрела. Об этом сообщает в своем отчете миссия ОБСЕ.



25 июня медперсонал морга в Донецке в телефонном разговоре рассказал наблюдателям миссии, что 23 июня к ним доставили тело мужчины 30-40 лет с несовместимыми с жизнью осколочными ранениями в области брюшной полости.



Сосед погибшего рассказал ОБСЕ, что вечером 22 июня он стоял с женой на улице Челюскинцев и ждал встречи с погибшим мужчиной.



«Когда тот подходил к ним, супружеская пара услышала рядом резкий звук и увидела, как мужчина внезапно остановился и упал на землю, а из его рта струилась кровь. Сосед добавил, что он не мог забрать тело мужчины с улицы, поскольку он и его жена услышали звук взрыва неподалеку и укрылись в ближайшем доме до наступления раннего утра 23 июня», — говорится в отчете.