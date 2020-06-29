Ливень в Мариуполе спровоцировал аварии и остановку электротранспорта

Днем 29 июня Мариуполь затопило после сильного ливня. В социальных сетях пользователи публикуют фотографии последствий непогоды.

Местный сайт 0629 со ссылкой на начальника МТТУ Виталия Донева сообщает, что на ряде участков дорог остановлен электротранспорт, в частности, в районе 5 МКР, на площади Кирова, есть сложный участок на МКР Восточный.



Отмечается, что самая тяжелая ситуация сложилась в Кальмиусском районе. Там под мостом, в районе кладбища, образовалась огромная яма из-за чего в воде застряла маршрутка и легковой автомобиль.



«Дал команду остановить движение электротранспорта, иначе мы угробим технику. Автобусы работают, собирают людей. Но они идут пустыми. Застрявшего транспорта на дороге нет, но будем дальше анализировать ситуацию», — отметил Донев.



В некоторых районах отсутствует электричество.



Кроме этого, дождь спровоцировал несколько аварий на дороге. Сообщается об аварии на пересечении ул. Зелинского и пр. Металлургов, а также под мостом на улице Громовой.